Украина упростила пересечение госграницы для водителей от 18 до 60 лет: о ком речь
Украина упростила пересечение госграницы для некоторых водителей от 18 до 60 лет. Об этом пишет Министерство инфраструктуры.
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Такое решение было принято правительством для налаживания международной логистики и касается как водителей грузовиков, так и ж/д транспорта.
Речь идет о бронировании водителей, осуществляющих:
▪ международные грузовые перевозки;
▪ перевозку для нужд ВСУ;
▪ перевозку медицинских грузов;
▪ перевозку грузов гуманитарной помощи.
Чтобы получить соответствующее решение, перевозчик должен обратиться с данными о водителях:
▪ либо в Мининфраструктуры,
▪ либо в областную, Киевскую городскую военную администрацию.
Информацию о принятом решении о бронировании поданных лиц ведомство или местные власти направляют в администрацию Госпогранслужбы.
Автоперевозчики с лицензией на международные грузовые перевозки могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика Системы "ШЛЯХ" Укртрансбезопасности / ДСБТ (электронный сервис "Заявка на сечение 18–60").
Мининфраструктуры берет на себя обязательство оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.
Ответственность за возвращение водителя в Украину после выполнения перевозки лежит на перевозчике.
По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04.
Обращение в Мининфраструктуры по бронированию военнообязанных водителей нужно отправлять письмом по электронному адресу: [email protected].
Письмо должно быть в формате pdf и word, с указанием следующей информации:
▪ ФИО, года рождения, должности, воинского звания, военно-учетной специальности и ее №;
▪ наименования и адреса предприятия, учреждения, организации;
▪ названия территориального центра и социальной поддержки (по месту расположения, предприятия, учреждения, организации);
▪ названия территориального центра и социальной поддержки (по месту нахождения военнообязанного на военном учете).
Форма приложения к письму определена постановлением КМУ №194 от 03.03.2022 года.
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