Украина в ОБСЕ: Инспекция в Шумах пока невозможна из-за позиции России

По словам представителя Украины, цель России – не устойчивый мир на Донбассе, а пиар

Из-аа неконструктивной позиции России проведение совместного инспектирования в районе поселка Шумы Донецкой области пока не представляется возможным. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 16 сентября во Вене, передает Укринформ.

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"Из-за отказа России соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии соприкосновения, инспектирования в районе поселка Шумы Донецкой области на данный момент не может быть проведено", – заявил он.

Дипломат напомнил, что ранее украинская сторона согласилась пригласить координатора ОБСЕ в сопровождении представителей Трехсторонней контактной группы для осуществления 10 сентября совместного визита в район поселка Шумы для опровержения недостоверных обвинений со стороны РФ. Однако даже эта открытость не удовлетворила Россию, которая направила ряд дополнительных запросов (по новым районов для посещения, фото- и видеосъемке, подписанию совместного протокола).

"Более того, российские вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям близ поселка Шумы в районе, где должен был состояться совместный визит. При этом, беспилотник СММ, пролетавший над этим районом, заглушили и он был потерян", - отметил Лоссовский.

Он подчеркнул, что Украина с 27 июля выполняет достигнутые договоренности и готова идти дальше для достижения устойчивого мира.

"В то же время, мы видим, что Россия преследует совсем другие цели, а именно – пиар, а не мир", – подчеркнул представитель Украины.

Наталия Медведева

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