Украине нужен не компромисс с Россией, а три вещи: оружие, оружие и оружие – Дуда
04.04.2022, 06:29
Анджей Дуда (фото - ЕРА)
Военные преступления российских оккупантов в Буче под Киевом – доказательство, что силам обороны Украины нужно как можно больше вооружений, а не "поиск компромисса" с агрессором. Об этом у себя в Twitter написал польский президент Анджей Дуда.
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Он подчеркнул, что "преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и приговорены".
"Снимки из Бучи опровергают убеждение, что нам нужно любой ценой искать компромисс. На самом деле Защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", – пишет Дуда.
- 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- На улицах Бучи нашли тела расстрелянных, подвергшимся пыткам и изнасилованиям, гражданских. Генпрокурор Венедиктова сообщила, что вывезено уже 410 тел.
- Вчера, 3 апреля, премьер Польши Моравецкий заявил, что преступления РФ в Буче и других пригородах Киева должны быть названы актами геноцида.
- На вчерашнем брифинге советник главы ОП Арестович сказал, что освобожденные Ирпень, Буча и Гостомель представляют собой картинку из фильма ужасов, и Украина сделает все, чтобы найти и наказать преступников.
- Топ-чиновники США, НАТО, стран и руководящих структур ЕС один за другим высказываются о свидетельствах преступлений российских войск под Киевом.
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