UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украине нужен не компромисс с Россией, а три вещи: оружие, оружие и оружие – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 06:29
Украине нужен не компромисс с Россией, а три вещи: оружие, оружие и оружие – Дуда - Фото
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Военные преступления российских оккупантов в Буче под Киевом – доказательство, что силам обороны Украины нужно как можно больше вооружений, а не "поиск компромисса" с агрессором. Об этом у себя в Twitter написал польский президент Анджей Дуда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что "преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и приговорены".

"Снимки из Бучи опровергают убеждение, что нам нужно любой ценой искать компромисс. На самом деле Защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", – пишет Дуда.

Читайте также: Подоляк жестко обратился к Европе: Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны?

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша переговоры военные преступления буча анджей дуда компромисс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 