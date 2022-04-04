Украине нужен не компромисс с Россией, а три вещи: оружие, оружие и оружие – Дуда

Военные преступления российских оккупантов в Буче под Киевом – доказательство, что силам обороны Украины нужно как можно больше вооружений, а не "поиск компромисса" с агрессором. Об этом у себя в Twitter написал польский президент Анджей Дуда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что "преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и приговорены".

"Снимки из Бучи опровергают убеждение, что нам нужно любой ценой искать компромисс. На самом деле Защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", – пишет Дуда.

Читайте также: Подоляк жестко обратился к Европе: Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны?

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.