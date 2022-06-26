Украине все еще нужно советское оружие. Необходим баланс с западным – Белый дом

Украинские военные по-прежнему используют вооружение, оставшееся со времен СССР – им нужно это оборудование. В то же есть необходимость в более дальнобойном оружии. США стремятся соблюдать баланс в поставках военной помощи Украине. Об этом сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

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"В самые первые недели войны был значительный и, я думаю, правильный акцент на том, чтобы Украина получала системы, на которых ее военные были обучены, знали, как их использовать, уже имели их на вооружении – бывшее советское оборудование. В этом по-прежнему есть необходимость. Я имею в виду, что они до сих пор используют эти системы", – рассказал Кирби.

Он добавил, что сейчас – после трех месяцев войны все больше речь идет об артиллерии для Донбасса, дальнобойных системах.

По его словам, США готовы предоставить Украине другие западные или американские системы, однако для этого необходимо вывести из боевых действий часть украинских военных, чтобы обучить их пользованию оружием нового образца.

"Поэтому мы хотим убедиться, что соблюдаем здесь правильный баланс: что они получают системы, к которым они привыкли, а также системы, которые им нужны, без лишнего снижения их боевой готовности в полевых условиях", – пояснил Кирби.

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Наталия Медведева

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