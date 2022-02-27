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Украинская делегация поедет на переговоры с Россией на границе с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 15:33
Украинская делегация поедет на переговоры с Россией на границе с Беларусью - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украинская делегация поедет на переговоры с Россией на границе с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Ранее сегодня президент Владимир Зеленский поговорил с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", – написал о разговоре в Telegram Зеленский.

По словам президента, Лукашенко взял на себя ответственность, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации вся боевая техника, размещенная в Беларуси, там и останется.

Сегодня с территории Беларуси дважды обстреляли ракетами Украину, а беларуский спецназ начал готовиться к вторжению в направлении Киева и Житомира.

По данным Генштаба ВСУ, Беларусь стала новым центром концентрации оккупационных войск.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский война владимир путин переговоры беларусь александр лукашенко
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