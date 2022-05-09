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Украинские журналисты отмечены Пулитцеровской премией 2022 года

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 23:58
Украинские журналисты отмечены Пулитцеровской премией 2022 года - Фото
Фото - скриншот Youtube

Всех украинских журналистов отметили специальной наградой Пулитцеровской премии 2022 года за работу во время полномасштабного вторжения России. Об этом сообщается на сайте награды.

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Как уточняется,  журналистов наградили "за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну".

"Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, которая делает честь Украине и журналистам всего мира", – сказано в прямой речи во время объявления награды.

Скриншот Twitter

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Яна Катасонова
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журналисты Пулитцеровская премия
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