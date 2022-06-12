Украинские силы уничтожили 100 оккупантов и 11 танков за сутки: сводка потерь армии России

Силы обороны Украины вчера уничтожили 100 российских военных и 11 танков. Армия РФ потеряла с начала полномасштабной войны около 32 50 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера украинские силы нанесли самые тяжелые потери россиянам на Бахмутском и Северодонецком направлениях. С 24 февраля по 12 июня армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1430 (+11),

боевых бронированных машин ‒ 3484 (+18),

артиллерийских систем – 715 (+3),

РСЗО – 226 (+4),

средств ПВО – 97 (0),

самолетов – 212 (0),

вертолетов – 178 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3),

крылатых ракет – 25 (0),

кораблей / катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7),

спецтехники – 54 (0).

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили два наступления и штурм армии России под Бахмутом. В Северодонецке идут бои, армия РФ безуспешно ведет штурм.

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Марк Сировой

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