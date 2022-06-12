Украинские силы уничтожили 100 оккупантов и 11 танков за сутки: сводка потерь армии России
Силы обороны Украины вчера уничтожили 100 российских военных и 11 танков. Армия РФ потеряла с начала полномасштабной войны около 32 50 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера украинские силы нанесли самые тяжелые потери россиянам на Бахмутском и Северодонецком направлениях. С 24 февраля по 12 июня армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1430 (+11),
боевых бронированных машин ‒ 3484 (+18),
артиллерийских систем – 715 (+3),
РСЗО – 226 (+4),
средств ПВО – 97 (0),
самолетов – 212 (0),
вертолетов – 178 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3),
крылатых ракет – 25 (0),
кораблей / катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7),
спецтехники – 54 (0).
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили два наступления и штурм армии России под Бахмутом. В Северодонецке идут бои, армия РФ безуспешно ведет штурм.
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