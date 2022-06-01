Украинские силы уничтожили еще 200 российский военных и вертолет: сводка потерь армии РФ
Вчера силы обороны Украины уничтожили 200 российских оккупантов, три танка, вертолет и систему ПВО. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла в Украине 30 700 убитыми, говорится в сводке потерь от Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери россияне вчера понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 1 июня армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1361 (+3),
боевых бронированных машин ‒ 3343 (+41),
артиллерийских систем – 659 (+10),
РСЗО – 207 (0),
средств ПВО – 94 (+1),
самолетов – 208 (0),
вертолетов – 175 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4),
крылатых ракет – 120 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15),
спецтехники – 49 (+1).
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.
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