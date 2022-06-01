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Украинские силы уничтожили еще 200 российский военных и вертолет: сводка потерь армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 09:00
Украинские силы уничтожили еще 200 российский военных и вертолет: сводка потерь армии РФ - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Вчера силы обороны Украины уничтожили 200 российских оккупантов, три танка, вертолет и систему ПВО. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла в Украине 30 700 убитыми, говорится в сводке потерь от Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери россияне вчера понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 1 июня армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1361 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3343 (+41),

артиллерийских систем – 659 (+10),

РСЗО – 207 (0),

средств ПВО – 94 (+1),

самолетов – 208 (0),

вертолетов – 175 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4),

крылатых ракет – 120 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15),

спецтехники – 49 (+1).

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Марк Сировой
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армия рф потери войска россии убитые танки вертолеты ВСУ генштаб
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