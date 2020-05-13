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Украинские тесты на коронавирус забраковали. Компания-производитель это оспорит

Украинские тесты на коронавирус забраковали. Компания-производитель это оспорит - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
13.05.2020, 14:57

Укргентех считает, что Центр общественного здоровья МОЗ "не имел полномочий" проверять их тесты на коронавирус и "сделал это с нарушением процедуры"

В компании Укргентех, о поставках тест-систем на коронавирус которой отчитывался Офис президента, но забраковал Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ), считают, что в ЦОЗ провели процедуру верификации "с нарушениями и вышли за рамки полномочий". Производитель отправил заявку для проверки тестов во Всемирной организации здравоохранения. Об этом биолог компании Бижан Шаропов сообщил LIGA.net.

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Он утверждает, что процедуру верификации тестов должна провести каждая лаборатория, которая получает реактивы: например, взять 20 образцов - надежно негативных и надежно положительных - и посмотреть, работают ли тесты.

"Это не их (ЦОЗ, - ред.) компетенция, они не могут рекомендовать или нет, этим занимается Гослекслужба", - добавил он.

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Также, по его словам, в эксперименте ЦОЗ "подозрительно большой разброс" чувствительности тестов: там провели три эксперимента "с одним и тем же материалом", получив результат в 20%, 50% и 100%.

"Это как мерить температуру и сначала получить 32 градуса, через три минуты - 36, и еще через три - 38. Тогда есть смысл проверить сам градусник", - считает он.

Шаропов утверждает, что ЦОЗ не предоставил оригинальные данные исследований по запросу Укргентеха. Сейчас компания проводит независимое исследование тестов в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского. Компания подала заявку в ВОЗ, которая сейчас бесплатно делает проверку тест-систем по всему миру.

LIGA.net утром обратилась за комментарием в ЦОЗ, там пообещали перезвонить позднее. На момент публикации новости ответа нет.

  • 24 апреля замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что получено первые 200 000 тестов украинского производства, поставка еще 400 000 ожидается в ближайшие недели.
  • 25 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, что отечественные тесты производит Укргентех.  
  • Вчера издание LB.ua опубликовало письмо ЦОЗ главному санврачу, главе Гослекслужбы и Укргентеху. В нем говорится, что во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленному производителем, а потому они не считаются верифицированными и не могут использоваться медучреждениями для диагностики COVID-19.

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Марк Сировой, Ирина Андрейцив
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