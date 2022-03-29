Украинские военные ликвидировали командира и начштаба полка оккупантов – ОТГ Восток
29.03.2022, 03:42
Фото: ОТГ Восток
28 марта украинские военные уничтожили очередных командиров российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка Восток.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По предварительной информации, в ходе боев ликвидированы командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.
ОТГ Восток опубликовал фотографию с погонами и нашивками, фамилии – Кузнецов К.В., Лохов А.С.
- 28 марта в зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов, уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники врага.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии