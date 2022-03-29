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Украинские военные ликвидировали командира и начштаба полка оккупантов – ОТГ Восток

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 03:42
Украинские военные ликвидировали командира и начштаба полка оккупантов – ОТГ Восток - Фото
Фото: ОТГ Восток

28 марта украинские военные уничтожили очередных командиров российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка Восток.

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По предварительной информации, в ходе боев ликвидированы командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

ОТГ Восток опубликовал фотографию с погонами и нашивками, фамилии – Кузнецов К.В., Лохов А.С.

Украинские военные ликвидировали командира и начштаба полка оккупантов – ОТГ Восток
  • 28 марта в зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов, уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники врага. 

Наталия Медведева
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