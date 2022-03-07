Украинские защитники мотивированы и готовы к бою – Дуда

Под Киевом наблюдается скопление войск российских оккупантов, но украинские защитники мотивированы и готовы к бою. Об этом написал в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

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По словам польского лидера, он разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, который рассказал, что "под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника". У оккупантов "не видно ни энтузиазма, ни готовности к штурму".

"Защитники же, напротив, готовы к бою и обладают большой мотивацией дать отпор врагу", – сказано в сообщении.

Дуда призвал поддержать Украину.

Офис президента ждет помощи от международных организаций в создании гуманитарных коридоров в городах, где стоят российские войска.

Российские оккупанты сознательно и цинично за 11 дней войны убили в Украине 38 наших детей.

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Яна Катасонова

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