Украинские защитники мотивированы и готовы к бою – Дуда
07.03.2022, 03:37
Анджей Дуда (скриншот видео Офиса президента)
Под Киевом наблюдается скопление войск российских оккупантов, но украинские защитники мотивированы и готовы к бою. Об этом написал в Twitter президент Польши Анджей Дуда.
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По словам польского лидера, он разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, который рассказал, что "под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника". У оккупантов "не видно ни энтузиазма, ни готовности к штурму".
"Защитники же, напротив, готовы к бою и обладают большой мотивацией дать отпор врагу", – сказано в сообщении.
Дуда призвал поддержать Украину.
- Офис президента ждет помощи от международных организаций в создании гуманитарных коридоров в городах, где стоят российские войска.
- Российские оккупанты сознательно и цинично за 11 дней войны убили в Украине 38 наших детей.
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