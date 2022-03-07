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Украинские защитники мотивированы и готовы к бою – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 03:37
Украинские защитники мотивированы и готовы к бою – Дуда - Фото
Анджей Дуда (скриншот видео Офиса президента)

Под Киевом наблюдается скопление войск российских оккупантов, но украинские защитники мотивированы и готовы к бою. Об этом написал в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

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По словам польского лидера, он разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, который рассказал, что "под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника". У оккупантов "не видно ни энтузиазма, ни готовности к штурму".

"Защитники же, напротив, готовы к бою и обладают большой мотивацией дать отпор врагу", – сказано в сообщении.

Дуда призвал поддержать Украину.

Скриншот Telegram

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Яна Катасонова
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