Украинцы максимально "за" вступление в ЕС. Поддержка идеи членства в НАТО снижается: опрос

Среди украинцев снижается поддержка идеи членства в НАТО, но поддержка вступления в Евросоюз вышла на абсолютный рекорд за все годы исследований. Об этом пишет социологическая компания Группа Рейтинг.

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Аналитики отмечают, что в первые дни полномасштабного вторжения России поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62 до 76%, но в первую неделю боевых действий упала до 72%.

На конец марта она составляет 68%, то есть близится к довоенным показателям.

При этом растет поддержка вступления в ЕС. Если в первые дни войны произошел рост с 68 до 86%, то на конец марта показатель уже 91%.

Большинство (56%) опрошенных считают, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, 23% – в течение пяти лет.

За месяц войны несколько уменьшилось количество тех, кто считает, что Украина присоединится к ЕС очень быстро (с 61% до 56%); срок в пять лет считают адекватным 23% (ранее 13%).

Опрос проведен 30-31 марта 2022 года по телефону с использованием компьютера среди 1500 украинцев от 18 лет везде по стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,5%.

НАТО, территории, язык. Зеленский о компромиссах в переговорах с Россией.

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Евгений Пилипенко

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