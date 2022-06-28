Украинцы очень хорошо используют на поле боя HYMARS и другие системы вооружений – Пентагон

Украинские военные очень хорошо используют на поле боя системы вооружений, который им поставляют США, союзники и партнеры. Об этом сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на брифинге.

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"Как вы, вероятно, заметили в социальных сетях, украинцы показывают, что у них есть HIMARS в их стране. Сегодня утром я не буду вдаваться в подробности, но все указывает на то, что они используют их очень хорошо", – сказал представитель Пентагона.

Чиновник сообщил, что Минобороны США продолжает активно работать, чтобы Украина получила еще четыре ракетных системы HIMARS.

"Я думаю, что вы видите на поле боя, что украинцы эффективно используют не только нашу помощь, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру", – добавил представитель Пентагона.

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Наталия Медведева

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