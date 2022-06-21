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Украинцы все больше за вступление в НАТО, поддержка вхождения в ЕС немного падает: опрос

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 12:59
Украинцы все больше за вступление в НАТО, поддержка вхождения в ЕС немного падает: опрос - Фото
Украина и НАТО (фото - Depositphotos.com)

87% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, а 76% – вступление в НАТО. Об этом говорится в результатах опроса Группы Рейтинг, проведенного 18-19 июня.

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Аналитики отмечают, что в первые дни полномасштабного вторжения России поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62 до 76%, но в первую неделю боевых действий упала до 72%, а в марте — до 68%. В июне она возросла до 76%, против – 10%. 

Вступление в НАТО более осторожно воспринимается жителями востока страны (55% – за вступление, 20% – против).

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Немного падает поддержка вступления в ЕС. В первые дни войны произошел рост с 68 до 86%, на конец марта показатель был 91%. В июне 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз (против – 4%).

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Возросло количество людей, считающих, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет. В марте показатель был 56%, в июне — 69%. Срок в пять лет считают адекватным 29% (ранее 23%).

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Опрос проведен 18-19 июня 2022 года по телефону с использованием компьютера среди 1200 украинцев от 18 лет везде по стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,8%.

  • В марте 68% украинцев поддерживали вступление в НАТО и 91% был "за" вступление в Евросоюз.

Читайте также: От Дуды до Путина. Какие иностранные лидеры симпатичны украинцам, какие – наоборот: опрос

Мария Макуха
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рейтинг нато евросоюз поддержка опрос социология
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