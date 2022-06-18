Украину нельзя поспешно брать в ЕС, можем получить новую Венгрию – замглавы Европарламента

Украину нельзя "поспешно" – до прохождения всех необходимым институциональных реформ – принимать в Евросоюз, чтобы не получить новую условную Венгрию, когда член ЕС "систематически" подрывает верховенство закона. Такое мнение выразила Die Neuen Osnabrucker Zeitung замглавы Европарламента Катарина Барли.

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Она сказала, что выступает за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но чтобы страна вступила в союз, она должна пройти весь путь реформ по части верховенства права, рыночной экономики и борьбы с коррупцией. Политик предостерегла чиновников страны-кандидатки от "расплывчатого толкования" этих критериев.

Член Социал-демократической партии Германии подчеркнула – "скоропалительных вступлений быть не должно", потому что затем "член ЕС не может быть исключен" из сообщества.

"Мы сейчас наблюдаем это на примере Венгрии, страны, которая систематически подрывает верховенство закона. Критерии, установленные для вступления, такие как институциональная стабильность, функционирующая рыночная экономика и верховенство закона, например, должны быть полностью соблюдены", – отметила она.

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Быстрое предоставление Украине статуса кандидата "станет важным сигналом для Москвы о том, что ЕС не испугается, когда дело дойдет до защиты наших ценностей", сказала Барли.

Она считает, что в ходе восстановления после войны Украина "безусловно может рассчитывать на большую солидарность и поддержку со стороны ЕС, чтобы иметь возможность соответствовать условиям вступления".

"Я почти уверена, что все страны-члены ЕС хотели бы сгладить для Украины путь к вступлению в Евросоюз. Да, есть разные мнения о временном горизонте, но в основном все едины в отношении цели", – резюмировала политик.

Евгений Пилипенко

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