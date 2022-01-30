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"Ущерб репутации". Глава Мюнхенской конференции раскритиковал позицию Германии по Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 12:27
Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал нерешительную позицию Германии по Украине на фоне угрозы нового российского вторжения. По его мнению, уже нанесен ущерб репутации Берлина. Об этом он заявил в интервью dpa, передает DW.

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По его мнению, Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и союзниками из-за "неуклюжести" в вопросах российско-немецкого газопровода Северный поток-2 и поставок оружия Украине.

"Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров либо рискует его потерять… Колебания некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве", – заявил он.

Ишингер сказал, что ему становится "страшно" от того, что в последнее время говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве и пишут в международной прессе.

"Был совершен ряд неуклюжих действий. Я не считаю их непоправимыми. Но ущерб репутации уже нанесен", – подытожил он.

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Марк Сировой
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Вольфганг Ишингер Германия оружие вооружение северный поток-2 войска россии вторжение Мюнхенская конференция
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