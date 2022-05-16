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"Условий по Крыму и Донбассу нет". Квин отрицает, что США дают оружие только для обороны

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 11:56
Фото: посольство США / Youtube

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заверила, что американские власти не запрещали использовать предоставленное Вооруженным Силам оружие для наступления. Об этом она сказала в интервью Европейской правде.

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"Я, конечно, слышала комментарии, что, мол, "США специально не предоставляют достаточно оружия, чтобы Украина отбросила россиян и победила, а дают столько, чтобы их сдерживать и истощать". Это абсолютная неправда", – сказала Квин.

Она заверила, что США желают победы Украины и готовы наращивать поставки оружия настолько, сколько потребуется.

"Украина уже отбросила россиян от Киева, от Харькова. Поэтому не лишены логики предположения, что она отбросит россиян и из других оккупированных регионов. При этом мы, оказывая Украине помощь, не обсуждали каким-либо образом использование предоставленного оружия в отношении Крыма и Донбасса, не ставили условий по этому поводу. [...] Мы хотим, чтобы вы откинули армию РФ и по другим направлениям", – сказала Квин.

Если ВСУ перейдет в контрнаступление, решение о том, как далеко отбросить российскую армию, будет зависеть только от Украины, сказала она.

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Андрей Водяный
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США война военная помощь Кристина Квин
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