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В "Азове" говорят, что публичные заявления пленных бойцов стоит воспринимать критически

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 21:59
В
Бойцы с Азовстали (фото - AP Photo, Alexei Alexandrov)

В ближайшие дни могут появиться публичные сообщения от находящихся в российском плену бойцов полка "Азов", в которых может содержаться неправдивая информация. Об этом предупредил третий командир полка "Азов", старший лейтенант Нацгвардии Максим Жорин.

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"В ближайшие дни могут быть публичные сообщения от наших побратимов – защитников Мариуполя, которые сейчас находятся под контролем России. Прошу быть всех очень внимательными – информация, которую вы услышите, может не соответствовать действительности! Помним, где и в каких условиях находятся героические защитники Азовстали", – сказано в сообщении.

  • Сегодня советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты обманом заставляют мариупольцев свидетельствовать против ВСУ и "Азова".
Вадим Ребрина
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полк азов мариуполь
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