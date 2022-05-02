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В Беларуси отключают интернет по маршруту движения российских войск – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 11:20
В Беларуси отключают интернет по маршруту движения российских войск – ГУР - Фото
Российские войска (Фото - ЕРА)

Для сокрытия информации о перемещении российских оккупационных войск по территории Беларуси местным жителям отключают интернет, причем делают это по маршруту движения российской техники. Об этом сообщает украинская разведка.

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"Аномалии в доступе к Сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников", – отметили в разведке.

    В ГУР Минобороны сообщили, что впервые полное и частичное ограничение доступа к интернету в Беларуси фиксировалось 1 апреля. В течение месяца в доступе к Сети были ограничены целые регионы Беларуси.

    По оценкам украинской военной разведки, отключения скоординированы спецслужбами. Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в соцсетях о перемещении по территории Беларуси российской военной техники.

    • Российские оккупанты также отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области, чтобы оставить украинцев без правдивой информации о войне и сделать безальтернативной свою лживую пропаганду.

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    Оксана Житнюк
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    беларусь интернет разведка гур минск
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