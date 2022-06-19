UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Белом доме еще до вторжения России в Украины учитывали возможность затяжной войны – WP

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 01:32
В Белом доме еще до вторжения России в Украины учитывали возможность затяжной войны – WP - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена учитывала возможность затяжной войны в Украине еще до начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает The Washingtonn Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам официальных лиц, сейчас США и их союзники готовятся к длительной войне в Украине, поскольку администрация Байдена стремится лишить Россию победы, наращивая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить дестабилизирующие последствия войны для мировой экономики.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, на условиях анонимности рассказавший о текущих международных дискуссиях, сказал, что представители администрации Байдена обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля, когда разведка США предположила, что Путин готовится к вторжению.

Администрация Байдена надеется, что новое вооружение, в дополнение к последовательным волнам санкций и дипломатической изоляции России, будет иметь значение для возможного завершения войны путем переговоров, потенциально уменьшая готовность Путина продолжать борьбу, сказал чиновник.

Даже если эта реальность не материализуется немедленно, официальные лица считают, что ставки на то, что Россия не сможет поглотить Украину очень высоки, и администрация Байдена готова мириться даже с глобальной рецессией и растущим голодом.

В WP подчеркнули, что решение поставить Украине все более сложное вооружение, такое как противокорабельные ракеты и дальнобойная мобильная артиллерия, способные уничтожить значительные военные объекты или нанести удар вглубь России, отражает растущую готовность западных столиц рискнуть непреднамеренной эскалацией в отношениях с Россией.

Читайте также: Байден не жалеет о санкциях против РФ: Я действовал как главнокомандующий, а не политик

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 