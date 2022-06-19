В Белом доме еще до вторжения России в Украины учитывали возможность затяжной войны – WP

Администрация президента США Джо Байдена учитывала возможность затяжной войны в Украине еще до начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает The Washingtonn Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам официальных лиц, сейчас США и их союзники готовятся к длительной войне в Украине, поскольку администрация Байдена стремится лишить Россию победы, наращивая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить дестабилизирующие последствия войны для мировой экономики.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, на условиях анонимности рассказавший о текущих международных дискуссиях, сказал, что представители администрации Байдена обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля, когда разведка США предположила, что Путин готовится к вторжению.

Администрация Байдена надеется, что новое вооружение, в дополнение к последовательным волнам санкций и дипломатической изоляции России, будет иметь значение для возможного завершения войны путем переговоров, потенциально уменьшая готовность Путина продолжать борьбу, сказал чиновник.

Даже если эта реальность не материализуется немедленно, официальные лица считают, что ставки на то, что Россия не сможет поглотить Украину очень высоки, и администрация Байдена готова мириться даже с глобальной рецессией и растущим голодом.

В WP подчеркнули, что решение поставить Украине все более сложное вооружение, такое как противокорабельные ракеты и дальнобойная мобильная артиллерия, способные уничтожить значительные военные объекты или нанести удар вглубь России, отражает растущую готовность западных столиц рискнуть непреднамеренной эскалацией в отношениях с Россией.

Читайте также: Байден не жалеет о санкциях против РФ: Я действовал как главнокомандующий, а не политик

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.