В Белом доме конкретизировали, какую именно РСЗО получит Украина в новом пакете помощи
Новый пакет военной помощи, о котором сегодня объявил президент США Джо Байден, будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В заявлении говорится, что США будут продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей оружие и технику для самообороны.
"Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным", – сказал Байден.
Он отметил, что, благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять украинцам больше оружия, которое они эффективно используют для отражения атак России.
"Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами, для защиты своей территории от наступления россиян", – говорится в заявлении.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
- The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.
Комментарии