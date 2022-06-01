В Белом доме конкретизировали, какую именно РСЗО получит Украина в новом пакете помощи

Новый пакет военной помощи, о котором сегодня объявил президент США Джо Байден, будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

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В заявлении говорится, что США будут продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей оружие и технику для самообороны.

"Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным", – сказал Байден.

Он отметил, что, благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять украинцам больше оружия, которое они эффективно используют для отражения атак России.

"Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами, для защиты своей территории от наступления россиян", – говорится в заявлении.

СПРАВКА. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System). Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.

The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.

Вадим Ребрина

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