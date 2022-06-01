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В Белом доме конкретизировали, какую именно РСЗО получит Украина в новом пакете помощи

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 20:32
В Белом доме конкретизировали, какую именно РСЗО получит Украина в новом пакете помощи - Фото
Пусковые установки HIMARS (фото - USMC, Melanye Martinez)

Новый пакет военной помощи, о котором сегодня объявил президент США Джо Байден, будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

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В заявлении говорится, что США будут продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей оружие и технику для самообороны.

"Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным", – сказал Байден.

Он отметил, что, благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять украинцам больше оружия, которое они эффективно используют для отражения атак России.

"Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами, для защиты своей территории от наступления россиян", – говорится в заявлении.

СПРАВКА. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System). Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
  • The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.
Вадим Ребрина
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РСЗО джо байден HIMARS
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