В Белом доме предупреждают: новому вторжению РФ в Украину могут предшествовать кибератаки

Россия может устраивать кибератаки против украинских ресурсов перед началом нового вторжения. Об этом предупредила заместитель советника по национальной безопасности по киберугрозам Энн Нойберг, сообщает The Telegraph.

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Белый дом отправил Нойберг ​​в Европу, чтобы предупредить союзников о российском кибероружии. В США предостерегают, что Россия может развязать кибератаки, способные вывести из строя сеть и энергосистему в преддверии нового вторжения.

Агентства разведки и безопасности США заявили, что массированная кибератака на ключевую украинскую инфраструктуру, в том числе на ее способность контактировать с западными союзниками, может открыть путь для полномасштабного вторжения российских войск. Аналитический центр США Atlantic Council также заявил, что Россия может отрезать большую часть украинского интернет-трафика, перерезав единственный подводный кабель, который проложила московская государственная телекоммуникационная компания.

"Мы предупреждали в течение нескольких недель и месяцев как публично, так и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий России по дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину", — сказала Нойбергер.

По ее словам, россияне понимают, что вывод из строя или уничтожение критически важной инфраструктуры может усилить давление на правительство страны, военных и население, что может заставить пойти на капитуляцию.

Нойбергер призвала НАТО скоординировать свой ответ на потенциальную российскую киберугрозу, включая подготовку санкций в случае такой атаки.

В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дия. В СБУ рассказали, что утечки данных во время кибератаки на правительственные сайты и Дию не было.

В Минцифры заявили, что кибератака – часть гибридной войны России.

В ночь на 26 января хакеры атаковали официальный сайт Украины Ukraine.ua. Он был недоступен в течение нескольких часов.

29 января Центр стратегических коммуникаций и безопасности сообщил, что атаки продолжаются - с официальных адресов судебной власти происходили рассылки с якобы судебными запросами.

У Байдена пригрозили РФ ответом, если она стоит за кибератаками, а в ЕС заявили о готовности отправить в Украину миссию для помощи в борьбе с киберугрозами.

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Оксана Житнюк

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