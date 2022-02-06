В Белом доме предупреждают: новому вторжению РФ в Украину могут предшествовать кибератаки
Россия может устраивать кибератаки против украинских ресурсов перед началом нового вторжения. Об этом предупредила заместитель советника по национальной безопасности по киберугрозам Энн Нойберг, сообщает The Telegraph.
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Белый дом отправил Нойберг в Европу, чтобы предупредить союзников о российском кибероружии. В США предостерегают, что Россия может развязать кибератаки, способные вывести из строя сеть и энергосистему в преддверии нового вторжения.
Агентства разведки и безопасности США заявили, что массированная кибератака на ключевую украинскую инфраструктуру, в том числе на ее способность контактировать с западными союзниками, может открыть путь для полномасштабного вторжения российских войск. Аналитический центр США Atlantic Council также заявил, что Россия может отрезать большую часть украинского интернет-трафика, перерезав единственный подводный кабель, который проложила московская государственная телекоммуникационная компания.
"Мы предупреждали в течение нескольких недель и месяцев как публично, так и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий России по дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину", — сказала Нойбергер.
По ее словам, россияне понимают, что вывод из строя или уничтожение критически важной инфраструктуры может усилить давление на правительство страны, военных и население, что может заставить пойти на капитуляцию.
Нойбергер призвала НАТО скоординировать свой ответ на потенциальную российскую киберугрозу, включая подготовку санкций в случае такой атаки.
- В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дия. В СБУ рассказали, что утечки данных во время кибератаки на правительственные сайты и Дию не было.
- В Минцифры заявили, что кибератака – часть гибридной войны России.
- В ночь на 26 января хакеры атаковали официальный сайт Украины Ukraine.ua. Он был недоступен в течение нескольких часов.
- 29 января Центр стратегических коммуникаций и безопасности сообщил, что атаки продолжаются - с официальных адресов судебной власти происходили рассылки с якобы судебными запросами.
- У Байдена пригрозили РФ ответом, если она стоит за кибератаками, а в ЕС заявили о готовности отправить в Украину миссию для помощи в борьбе с киберугрозами.
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