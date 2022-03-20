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В Бердянске россияне угнали 5 кораблей с десятками тонн зерна – глава Запорожской ОВА

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 16:40
В Бердянске россияне угнали 5 кораблей с десятками тонн зерна – глава Запорожской ОВА - Фото
Бердянский порт Фото: uniship.com

Из Бердянского морского порта исчезли пять кораблей с украинским зерном. Эту информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона. 

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Со слов очевидцев, корабли исчезли несколько дней назад. Куда отогнали пять торговых суден, пока что неизвестно. Согласно таможенным документам на кораблях было несколько десятков тонн зерна.

Их местонахождение смогут установить, когда судна отдадут в информационную среду коды.

"Вы думали, оккупанты только телевизоры воруют? Неправда, они воруют все. Но это зерно им очень дорого обойдется", – прокомментировал инцидент народный депутат Алексей Гончаренко.

Анна Чуданова
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