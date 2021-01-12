В Берлине сегодня состоится встреча советников нормандской четверки

В Берлине сегодня пройдет встреча советников нормандской четверки. Об этом сообщила LIGA.net спикер главы Офиса президента Дарья Заривная.

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Она подтвердила, что в Берлин прибыл глава Офиса президента Андрей Ермак. Также в столицу Германии прибыл и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщили росСМИ со ссылкой на посольство РФ в Германии.

Заривная сказала, что о результатах переговоров сообщат позже.

"Встреча сегодня в Берлине, однодневная. Результаты – в специальном заявлении по ее итогам", – сообщил LIGA.net советник Ермака Алексей Арестович.

Он пока не может ответить на уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться выполнение договоренностей парижского саммита в части политического урегулирования конфликта на Донбассе, как об этом пишут росСМИ.

В декабре 2020-го Ермак говорил, что на встрече могут договориться о дате встречи лидеров стран нормандского формата. "Но на сегодняшний день о датах встречи лидеров речи не идет", – сообщал он.

Глава ОП тогда также отмечал, что в минской трехсторонней контактной группе договорились о четырех новых точках разведения сил на Донбассе, которое может начать в январе 2021-го.

В декабре Зеленский говорил в интервью Фокусу, что встреча должна была состояться еще в конце 2020-го. "На ней планировалось обсудить конкретные шаги. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать", – говорил он.

В ноябре 2020-го в ОП сообщали, что Зеленский говорил по телефону с президентом Франции Макроном. Оба лидера согласились, что саммит в нормандском формате должен "состояться как можно быстрее", заявляли в ОП.

В декабре 2020-го спикер Рады Разумков заявил, что переговоры в нормандском формате зашли в тупик – и парламент готов к ним присоединиться.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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