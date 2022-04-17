В Бородянке из-под завалов достали тела 41 погибшего человека

В Бородянке Киевской области изъяли тела 41 погибшего человека из-под завалов разрушенных обстрелами оккупантов домов с начала проведения работ 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Всего сотрудники ГСЧС завершили работы по разбору завалов пяти разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города из семи.

Только 16 апреля из-под завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов в городе изъяли тело одного погибшего.

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Наталия Фреик

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