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В Бородянке из-под завалов достали тела 41 погибшего человека

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 12:43
В Бородянке из-под завалов достали тела 41 погибшего человека - Фото
Фото: ГСЧС

В Бородянке Киевской области изъяли тела 41 погибшего человека из-под завалов разрушенных обстрелами оккупантов домов  с начала проведения работ 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Всего сотрудники ГСЧС завершили работы по разбору завалов пяти разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города из семи. 

Только 16 апреля из-под завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов в городе изъяли тело одного погибшего.

 

Читайте также: Как в Бородянке разбирают завалы разрушенных российскими оккупантами домов

Наталия Фреик
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