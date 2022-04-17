В Бородянке из-под завалов достали тела 41 погибшего человека
17.04.2022, 12:43
Фото: ГСЧС
В Бородянке Киевской области изъяли тела 41 погибшего человека из-под завалов разрушенных обстрелами оккупантов домов с начала проведения работ 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Всего сотрудники ГСЧС завершили работы по разбору завалов пяти разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города из семи.
Только 16 апреля из-под завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов в городе изъяли тело одного погибшего.
Читайте также: Как в Бородянке разбирают завалы разрушенных российскими оккупантами домов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии