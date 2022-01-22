В Британии для Украины уже готовы два противоминных корабля — посол Пристайко

На первом этапе реализации подписанного в ноябре 2021 года в Лондоне соглашения на 1,7 млрд фунтов стерлингов Украина получит два противоминных корабля, которые уже готовы и проходят дооборудование в британской компании Babcock. Об этом в комментарии телеканалу Дом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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Соглашение должно пройти ратификацию в парламенте. Пристайко выразил надежду, что Рада сделает это оперативно.

"Вчера я встречался с руководством компании. Мы подтвердили готовность к переходу на следующий этап, которым будут технические и строительные работы на местах, где будут расположены два порта: один в Черном, один в Азовском море. Далее – поставка вооружения для этих кораблей и строительство новых кораблей. Часть будет построена здесь (в Великобритании — ред.), часть будут строить уже в Украине", — сказал Пристайко.

По его словам, в Украине вообще не было возможности противостоять ракетным вооружениям кораблей.

"Это противокорабельные ракеты, которые делают примерно то же самое, что противотанковые американские и британские ракеты. Преимущество их в том, что они действуют по принципу "выстрелил и забыл", то есть она может сама отслеживать несколько мишеней", – уточнил посол.

Эти ракеты, по его словам, будут установлены на моторные бронированные скоростные катера. "Так называемый москитный эффект позволяет им одновременно атаковать много мишеней и быть подвижными, избегать атаки со стороны противника", – пояснил Пристайко.

17 января Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.

Лондон может увеличить поставки оружия Украине.

Сегодня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна работает над развитием новых трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

Вадим Ребрина

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