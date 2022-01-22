В Британии для Украины уже готовы два противоминных корабля — посол Пристайко
На первом этапе реализации подписанного в ноябре 2021 года в Лондоне соглашения на 1,7 млрд фунтов стерлингов Украина получит два противоминных корабля, которые уже готовы и проходят дооборудование в британской компании Babcock. Об этом в комментарии телеканалу Дом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
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Соглашение должно пройти ратификацию в парламенте. Пристайко выразил надежду, что Рада сделает это оперативно.
"Вчера я встречался с руководством компании. Мы подтвердили готовность к переходу на следующий этап, которым будут технические и строительные работы на местах, где будут расположены два порта: один в Черном, один в Азовском море. Далее – поставка вооружения для этих кораблей и строительство новых кораблей. Часть будет построена здесь (в Великобритании — ред.), часть будут строить уже в Украине", — сказал Пристайко.
По его словам, в Украине вообще не было возможности противостоять ракетным вооружениям кораблей.
"Это противокорабельные ракеты, которые делают примерно то же самое, что противотанковые американские и британские ракеты. Преимущество их в том, что они действуют по принципу "выстрелил и забыл", то есть она может сама отслеживать несколько мишеней", – уточнил посол.
Эти ракеты, по его словам, будут установлены на моторные бронированные скоростные катера. "Так называемый москитный эффект позволяет им одновременно атаковать много мишеней и быть подвижными, избегать атаки со стороны противника", – пояснил Пристайко.
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