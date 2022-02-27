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В Буче оккупанты, возможно, собирают женщин и детей, чтобы создать из них живой щит

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 16:48
В Буче оккупанты, возможно, собирают женщин и детей, чтобы создать из них живой щит - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В Буче, под Киевом, российские оккупанты пытаются собрать женщин и детей якобы для эвакуации. Власти говорят, что на самом деле россияне хотя создать живой щит для входа в столицу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Центр противодействия дезинформации. Также эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко и источники издания Украинская правда среди жителей Бучи.

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"Это россияне собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать в Киев", – сказал Данилов.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи, и призывает местных жителей не садиться в автобусы.

"Рос-фашисты собирают в Буче детей и женщин. Говорят, что хотят их эвакуировать. Но на самом деле они планируют сделать их "живым щитом" для прорыва на Киев! Путин – военный преступник!" – написал Геращенко.

Также информацию об "эвакуационных" автобусах подтвердили УП местные жители.

Жители Бучи, проверяйте документы у "эвакуаторов", спрашивайте, какой орган власти или структуру они представляют, разговаривайте с ними – россиянина таким образом легко определить.

  • Сегодня войска России ударили по жилым кварталам в пригороде Киева Буче и на Троещине, районе на севере столицы.
  • По данным МВД, украинские военные отбили Ирпень.
Вадим Ребрина
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Россия война эвакуация буча Алексей Данилов
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