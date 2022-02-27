В Черниговской области местные жители без оружия остановили российские танки – видео

В городе Корюковка Черниговской области мирные жители без оружия вышли на улицы и остановили российские танки. Об этом пишет советник главы МВД Антон Геращенко, в сети публикуют соответствующие видео.

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"В Корюковке люди вышли на улицу, чтобы остановить русские танки. Где и в какой стране вы видели такой пример личного мужества, бесстрашия и героизма?! Русские оккупанты – вас, уродов, тут не ждут", – написал Геращенко.

"Танки едут задним ходом. Корюковская громада не пустила их в город Корюков", – говорит один из участников событий.

26 февраля под Черниговом украинские военные уничтожили колонну танков армии РФ, а несколько машин захватили целыми – их используют против российских оккупантов.

Вадим Ребрина

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