В Черном море – около 20 российских кораблей. Есть подлодки с ракетами "Калибр"

В Черном море находятся около 20 российских кораблей, среди них есть подлодки с ракетами "Калибр". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они блокируют судоходство, проводят раскрытие надводной обстановки, воздушную разведку и несут угрозу ракетного удара почти по всей Украине.

В командовании добавили, что вчера силы противовоздушной обороны сбили три из восьми ракет, запущенных по Одессе, а также две ракеты, которые летели в направлении порта Южный.

На юге у Киселевки оккупанты потеряли солдат и технику для наступления, они отошли к Чернобаевке.

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Марк Сировой

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