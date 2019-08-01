В Днепре полицейская погоня закончилась перевернутой маршруткой

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре перевернулась маршрутка с пассажирами, подрезал ее водитель авто, пытавшийся оторваться от преследования полиции. Об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области.

"Как было установлено, патрульные полицейские преследовали автомобиль, который был в ориентировке за совершение правонарушения. На неоднократные требования патрульных остановиться, водитель не реагировал. Нарушив правила дорожного движения, он столкнулся с маршруткой. От удара микроавтобус с пассажирами перекинулся на бок", - заявляют в полиции.

Из 15 человек, находившихся в маршрутном такси, 11 получили травмы. Также вследствие ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля. Все они были доставлены в больницу.

Продолжаются следственные действия.

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