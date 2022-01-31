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В Европе самая напряженная ситуация со времен Второй мировой – глава МИД Польши

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 15:30
В Европе самая напряженная ситуация со времен Второй мировой – глава МИД Польши - Фото
Збигнев Рау (Фото - EPA)

Сегодняшняя политическая ситуация в Европе – самая напряженная со времен Второй мировой войны, сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время визита в Эстонию. Об этом сообщает PAP.

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О необходимости сохранять единство в рамках НАТО перед лицом военной угрозы со стороны России Рау заявил на совместной пресс-конференции в Таллине с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс по итогам переговоров между ними. 

"НАТО является фундаментальной опорой трансатлантической безопасности", – подчеркнул он.

Рау также отметил, что при сохранении нынешних тенденций концентрация российских войск в Беларуси, которая вызывает опасения у восточных членов НАТО, будет нарастать и дальше.

Сегодня глава польского Бюро нацбезопасности Павел Солох заявил, что Польша предоставит Украине оружие для защиты от российской агрессии. 

22 января СМИ сообщили, что Германия не дала Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства.

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Сергей Бережной
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агрессия России польша нато эстония военная помощь Збигнев Рау
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