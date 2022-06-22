В Евросоюзе достигли "полного консенсуса" касательно кандидатского статуса для Украины
22.06.2022, 09:52
Клеман Бон (фото - ЕРА)
Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в организацию. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Клеман Бон, передает AFP.
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Бон сообщил, что в ходе дискуссии представители европейских стран достигли "полного консенсуса" касательно предоставления Украине статуса кандидата "как можно скорее".
Теперь решение предстоит принять главам государств. Бон выразил надежду, что на евросаммите 23-24 июня произойдет "исторический момент" и Украина получит статус кандидата.
- Европейский Совет подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
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