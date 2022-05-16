В Госдепе ответили, должна ли будет Украина "вернуть США долг" за ленд-лиз после войны

Американский ленд-лиз не приведет к появлению у Украины "какого-то огромного долга после войны". Об этом Европейской правде сказала временная поверенная США в Украине Кристина Квин.

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По ее словам, вопреки названию закона (lend – давать взаймы с процентом, lease – сдавать в аренду. — Прим. ред.), в Вашингтоне не говорят "о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму".

"Идея ленд-лиза в другом. <...> Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны", – заверила Квин.

Законопроект о ленд-лизе подготовили сенаторы США в январе 2022-го: он направлен на устранение бюрократических преград, которые мешают президенту быстро оказывать Украине военную и другую помощь: что в нее входит.

7 апреля Сенат поддержал законопроект, 28 апреля его одобрила Палата представителей США, а 9 мая подписал президент.

Советник главы ОП Арестович считает, что ленд-лиз дает Украине "очень неплохой шанс" нанести России военное поражение.

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Евгений Пилипенко

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