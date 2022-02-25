В Харькове – масштабный пожар на нефтебазе: видео
25.02.2022, 20:08
Скриншот с видео
В Харькове — масштабный пожар на нефтебазе на Индустриальном проспекте. На место выехало подразделение ГСЧС, сообщает Суспильне со ссылкой на пресс-секретаря управления Евгения Василенко.
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Местное издание АТН сообщает, что пожар произошел после взрыва.
Ранее сегодня сообщалось, что Харьков подвергается ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов.
Минобороны сообщает в 19:20, что, пытаясь взять в окружение группировку объединенных сил, противник быстро потерял инициативу к северу от Харькова.
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