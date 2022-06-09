В Харькове после обстрела пропал телесигнал, радио продолжает вещание

После обстрела российскими оккупантами Харькова в городе пропал телевизионный сигнал, радио продолжает вещание. Об этом сообщил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.

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"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает вещать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", – написал Хоркин.

"Харьковчане сообщают об исчезновении телевизионного сигнала после обстрела города российскими войсками вечером 8 июня", – сообщило Суспільне Харків.

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Наталия Медведева

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