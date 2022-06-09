UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харькове после обстрела пропал телесигнал, радио продолжает вещание

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 01:59
В Харькове после обстрела пропал телесигнал, радио продолжает вещание - Фото
Скриншот видео

После обстрела российскими оккупантами Харькова в городе пропал телевизионный сигнал, радио продолжает вещание. Об этом сообщил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает вещать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", – написал Хоркин.

"Харьковчане сообщают об исчезновении телевизионного сигнала после обстрела города российскими войсками вечером 8 июня", – сообщило Суспільне Харків.

Читайте также: Оккупанты ударили ракетами по гражданскому аэродрому в Харьковском районе

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
телевидение Харьков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 