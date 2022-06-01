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В Херсонской области оккупанты в форме ВСУ ходят по домам и спрашивают о позициях ВС РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 19:48
В Херсонской области оккупанты в форме ВСУ ходят по домам и спрашивают о позициях ВС РФ - Фото
Спикер ОК "Юг" (скриншот с видео)

Оккупанты, переодевшись в форму ВСУ, ходят по домам жителей сел временно оккупированной Херсонской области и спрашивают о расположении позиций россиян. Тех, кто отвечает, забирают. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Очередные провокации с переодеванием рашисты устраивают в оккупированных населенных пунктах. Переодевшись в форму Вооруженных Сил Украины, они ходят по домам жителей сел Херсонской области и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, думая, что своим помогает, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений и связи", – говорится в сообщении.

"Вероломству и применению запрещенных методов и форм ведения войны позорной армией мира нет предела", – отметили в ОК "Юг".

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Вадим Ребрина
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Херсон ОК Юг ВСУ
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