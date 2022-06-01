В Херсонской области оккупанты в форме ВСУ ходят по домам и спрашивают о позициях ВС РФ
Оккупанты, переодевшись в форму ВСУ, ходят по домам жителей сел временно оккупированной Херсонской области и спрашивают о расположении позиций россиян. Тех, кто отвечает, забирают. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Очередные провокации с переодеванием рашисты устраивают в оккупированных населенных пунктах. Переодевшись в форму Вооруженных Сил Украины, они ходят по домам жителей сел Херсонской области и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, думая, что своим помогает, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений и связи", – говорится в сообщении.
"Вероломству и применению запрещенных методов и форм ведения войны позорной армией мира нет предела", – отметили в ОК "Юг".
Читайте также: Под Херсоном россияне расстреливают проукраинских активистов и врут о "захвате" всего юга
Комментарии