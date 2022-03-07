В Ирпене во время обстрелов российских оккупантов погиб актер Паша Ли
Вчера, 6 марта, во время обстрелов российской армией мирного населения в Ирпене погиб украинский актер Паша Ли. Об этом в Facebook сообщил адвокат и журналист Ярослав Куц.
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"Даже фото не успели сделать. Покойся с миром", – написал он.
Паша Ли вступил в тероборону 1 марта, об этом он написал в Instagram и опубликовал фото в военном обмундировании.
Он написал в соцсети, что у него впервые за 48 часов появилась возможность опубликовать фотографию. Паша не сомневался, что "мы справимся и все будет Украина".
Фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров назвал Пашу талантливым и добрым – "самым прекрасным инопланетянином из всех". Он добавил, что теперь актер "полетел на свою планету справедливости и света".
- Во время эвакуации из Ирпеня Киевской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек – среди них целая семья с детьми.
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