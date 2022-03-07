В Ирпене во время обстрелов российских оккупантов погиб актер Паша Ли

Вчера, 6 марта, во время обстрелов российской армией мирного населения в Ирпене погиб украинский актер Паша Ли. Об этом в Facebook сообщил адвокат и журналист Ярослав Куц.

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"Даже фото не успели сделать. Покойся с миром", – написал он.

Паша Ли вступил в тероборону 1 марта, об этом он написал в Instagram и опубликовал фото в военном обмундировании.

Он написал в соцсети, что у него впервые за 48 часов появилась возможность опубликовать фотографию. Паша не сомневался, что "мы справимся и все будет Украина".

Фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров назвал Пашу талантливым и добрым – "самым прекрасным инопланетянином из всех". Он добавил, что теперь актер "полетел на свою планету справедливости и света".

Во время эвакуации из Ирпеня Киевской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек – среди них целая семья с детьми.

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Яна Катасонова

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