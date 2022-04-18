В Житомирской области за коллаборационизм будут судить священника УПЦ МП
В суд направлен обвинительный акт против настоятеля церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе Житомирской области — по данным следствия, он публично призывал к поддержке российского вторжения в Украину. Об этом сообщает областная прокуратура.
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Священника обвиняют по ч. 1 ст. 111-1 УК – публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений и действий государства-агрессора.
Следствием установлено, что 64-летний настоятель церкви в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии.
Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти РФ "прислали войска освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа", сообщает прокуратура.
Кроме того, священник утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома не российские оккупанты, а украинские Вооруженные силы.
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