В Житомирской области за коллаборационизм будут судить священника УПЦ МП

В суд направлен обвинительный акт против настоятеля церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе Житомирской области — по данным следствия, он публично призывал к поддержке российского вторжения в Украину. Об этом сообщает областная прокуратура.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Священника обвиняют по ч. 1 ст. 111-1 УК – публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений и действий государства-агрессора.

Следствием установлено, что 64-летний настоятель церкви в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии.

Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти РФ "прислали войска освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа", сообщает прокуратура.

Кроме того, священник утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома не российские оккупанты, а украинские Вооруженные силы.

Читайте также: Священники УПЦ МП требуют церковного трибунала для патриарха Кирилла

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.