В Киеве неизвестные напали на помощника генпрокурора Венедиктовой

В Киеве четверо неизвестных избили помощника генпрокурора Ирины Венедиктовой. 49-летний пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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В полицию от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили неизвестные. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Полиция предварительно установила, что к потерпевшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. Пострадавший госпитализирован.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в полиции.

Венедиктова написала в Facebook, что напали на Зураба Адеишвили.

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Вадим Ребрина

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