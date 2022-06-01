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В Киеве расследуют дело о выведении средств в РФ известной сетью ресторанов. Там отрицают

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 22:44
В Киеве расследуют дело о выведении средств в РФ известной сетью ресторанов. Там отрицают - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Полиция Киева расследует дело по подозрению владельцев известной сети ресторанов в легализации и выводе средств в Россию. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Производство начато по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержки государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК).

В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на войну, владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора. По данным следствия, они переименовали московскую часть бизнеса и передали ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем, с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России, сообщили в прокуратуре.

Правоохранители, согласно сообщению, провели санкционированный обыск в главном офисе группы компаний в Киеве, во время которого обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 5 млн грн, документация, которая имеет значение для расследования уголовного производства.

Нацполиция сообщает, что также установлено, что "участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земельными участками и предприятиями, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева".

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые во время обыска средства и счета компании, сообщили в полиции.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту LIGA.net, что речь идет о сети ресторанов Tarantino family (рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и др.).

Корреспондент LIGA.net обратился в Tarantino family с просьбой прокомментировать эту информацию.

В комментарии Украинской правде владельцы Tarantino Family отвергли свою причастность к указанным преступлениям. Подозрение в компании называют надуманным. Обыски, по словам представителей сети, были проведены с нарушением законодательства.

В компании сообщили, что с начала вторжения России в Украину рестораны сети "самостоятельно кормили военных ВСУ, теробороны, волонтеров и обычных граждан, оказавшихся в затруднительном положении".

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Вадим Ребрина
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ресторан Tarantino Family
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