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07.05.2019, 17:10

В Кропивницком запретили передвижные цирки с животными

В Кропивницком запретили передвижные цирки с животными - Фото
Фото: pixabay.com

В городе запретили заезжие, передвижные цирки с животными

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Сегодня на сессии городского совета Кропивницкого депутаты поддержали обращение коллеги Михаила Бежана о "прекращении размещения заезжих, передвижных цирков-шапито с животными на территории города Кропивницкий". Об этом сообщает пресс-служба местной ячейки партии УКРОП.

Бежан отметил, что после оглашения предложения "огромное количество людей позвонили и написали с пожеланием присоединиться к инициативе".

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За запрет цирков с животными проголосовали 31 депутат.

"Такие запреты действуют в более чем 45 странах мира", - отмечается в сообщении.

19 марта суд в Киеве подтвердил законность решения Киевской городской госадминистрации о запрете цирков-шапито с животными в столице. 

В декабре прошлого года министерство экологии инициировало запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия. Кабмин его поддержал.

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Теги: животные, кропивницкий, цирк
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