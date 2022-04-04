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В Мариуполе гуманитарная катастрофа, там остается около 150 000 украинцев – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 05:33
В Мариуполе гуманитарная катастрофа, там остается около 150 000 украинцев – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе остается около 150 000 украинцев, в городе гуманитарная катастрофа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

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"В Мариуполе, в городе, в котором полмиллиона человек было до начала этой полномасштабной войны со стороны России и оккупации, и блокировки всех коридоров... Я говорю сейчас не о военных коридорах, а о блокировке гуманитарных коридоров, блокировке абсолютно всего – поставке продовольствия, воды, лекарств... Сейчас там находится около 150 000 граждан Украины. И большое количество трупов прямо на улицах, на тротуарах, и очень большое количество раненых людей – военных и гражданских", – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что эвакуация происходит только, когда российская сторона соглашается с украинскими предложениями относительно открытия тех или иных коридоров. 

На сегодня нет коридоров, через которые можно было бы завезти в Мариуполь продукты питания, воду или лекарства.

"Поэтому там гуманитарная катастрофа", – сказал Зеленский.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский война мариуполь
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