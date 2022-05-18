В Мелитополе партизаны уничтожили российских военных высокого ранга

Партизаны, которые действуют во временно оккупированном Мелитополе, уничтожили российских военных высокого ранга. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", – говорится в сообщении.

13 апреля украинская разведка сообщила, что в Мелитополе неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов, в том числе кадыровцев. По данным ГУР, в период с 20 марта по 12 апреля в городе уничтожили 70 российских военных.

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Наталия Медведева

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