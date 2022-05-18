В Мелитополе, в Херсоне и в Крыму партизаны наносят точные точечные удары – Арестович

Во временно оккупированных Мелитополе, Херсоне и в Крыму действует украинское сопротивление. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 17 мая.

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"Вопреки распространенному мнению о том, что на юге невозможна партизанская война, это не так. Воюют и очень активно партизаны", – сказал Арестович.

По его словам, российские войска и оккупационная администрация прекрасно знают о существовании партизанского движения.

"Они действуют и в городах и, что характерно – на местности. На юге, где степь. Между прочим еще во вторую мировую Херсонская область была краем отличной партизанской традиции. Так что это все сказки, что там в степях негде прятаться и ничего нельзя сделать. Можно, и есть где", – сказал советник главы ОП.

Арестович пояснил, что речь идет не о "широком" партизанском движении, когда в тылу врага наносятся масштабные удары.

"Это наносятся точные удары, точечные удары, чувствительные, необходимые в нужных местах, – сказал он. – И в Мелитополе и в Херсоне есть сопротивление. Оно и в Крыму есть".

13 апреля украинская разведка сообщила, что в Мелитополе неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов, в том числе кадыровцев. По данным ГУР, в период с 20 марта по 12 апреля в городе уничтожили 70 российских военных.

17 мая Запорожская ОВА сообщила, что партизаны в Мелитополе ликвидировали российских военных высокого ранга.

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Наталия Медведева

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