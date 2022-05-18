UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мелитополе, в Херсоне и в Крыму партизаны наносят точные точечные удары – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 04:42
В Мелитополе, в Херсоне и в Крыму партизаны наносят точные точечные удары – Арестович - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Во временно оккупированных Мелитополе, Херсоне и в Крыму действует украинское сопротивление. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 17 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вопреки распространенному мнению о том, что на юге невозможна партизанская война, это не так. Воюют и очень активно партизаны", – сказал Арестович.

По его словам, российские войска и оккупационная администрация прекрасно знают о существовании партизанского движения.

"Они действуют и в городах и, что характерно – на местности. На юге, где степь. Между прочим еще во вторую мировую Херсонская область была краем отличной партизанской традиции. Так что это все сказки, что там в степях негде прятаться и ничего нельзя сделать. Можно, и есть где", – сказал советник главы ОП.

Арестович пояснил, что речь идет не о "широком" партизанском движении, когда в тылу врага наносятся масштабные удары.

"Это наносятся точные удары, точечные удары, чувствительные, необходимые в нужных местах, – сказал он. – И в Мелитополе и в Херсоне есть сопротивление. Оно и в Крыму есть".

  • 13 апреля украинская разведка сообщила, что в Мелитополе неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов, в том числе кадыровцев. По данным ГУР, в период с 20 марта по 12 апреля в городе уничтожили 70 российских военных.
  • 17 мая Запорожская ОВА сообщила, что партизаны в Мелитополе ликвидировали российских военных высокого ранга.

Читайте также: Арестович: Мы освободим Херсон и Мелитополь военным путем, но без штурма городов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
партизаны Алексей Арестович мелитополь Херсон Крым
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 