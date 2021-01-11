Обнародован черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса: что в нем
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало черновой вариант проекта закона о госполитике переходного периода, касающийся реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Соответствующий пост с прикрепленными документами был размещен в Facebook МинВОТ.
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По словам главы ведомства Алексея Резникова, цель этого проекта – "мирная и безопасная реинтеграция наших территорий и наших граждан в Украину и украинское общество", а главным заданием переходного периода является восстановление доверия между людьми.
В числе прочего, законопроект предлагает:
- Унифицировать подходы к временно оккупированным территориям Донецка, Луганска и Крыма;
- Объединить и привести к единым нормам все украинские законы, касающиеся указанных территорий;
- Внедрить элементы переходного правосудия;
- Восстановить работу судов на деоккупированных территориях;
- Решить вопрос с подследственностью преступлений, которые были совершены во время оккупации на Донбассе и в Крыму;
- Создать механизм признания юридических фактов – рождения, смерти, бракосочетания, а также получения образования на временно оккупированных территориях;
- Сформировать кадровый резерв госслужащих и полицейских для работы на территориях после их деоккупации;
- Закрепить соцгарантии для жителей Крыма и Донбасса.
Дополнительно этот проект призван урегулировать вопросы ответственности, амнистии и люстрации за все действия, которые были совершены на временно оккупированных территориях. Ознакомиться с пояснительной запиской, сравнительной таблицей и текстом самого законопроекта можно здесь.
Сейчас будущий закон отправили на рассмотрение местным органам власти, профильным экспертам, судебным органам, прокуратуре и другим ведомствам. После получения всех рекомендаций проект будет направлен в Верховную Раду.
- 23 февраля 2018 года в Голосе Украины был опубликован закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса.
- В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский выступил за переходное правосудие при реинтеграции временно оккупированных территорий.
- 21 октября 2020 года глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса для достижения мира, среди них – принятие пакета профильных законов.
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