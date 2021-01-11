Обнародован черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса: что в нем

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало черновой вариант проекта закона о госполитике переходного периода, касающийся реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Соответствующий пост с прикрепленными документами был размещен в Facebook МинВОТ.

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По словам главы ведомства Алексея Резникова, цель этого проекта – "мирная и безопасная реинтеграция наших территорий и наших граждан в Украину и украинское общество", а главным заданием переходного периода является восстановление доверия между людьми.

В числе прочего, законопроект предлагает:

Унифицировать подходы к временно оккупированным территориям Донецка, Луганска и Крыма; Объединить и привести к единым нормам все украинские законы, касающиеся указанных территорий; Внедрить элементы переходного правосудия; Восстановить работу судов на деоккупированных территориях; Решить вопрос с подследственностью преступлений, которые были совершены во время оккупации на Донбассе и в Крыму; Создать механизм признания юридических фактов – рождения, смерти, бракосочетания, а также получения образования на временно оккупированных территориях; Сформировать кадровый резерв госслужащих и полицейских для работы на территориях после их деоккупации; Закрепить соцгарантии для жителей Крыма и Донбасса.

Дополнительно этот проект призван урегулировать вопросы ответственности, амнистии и люстрации за все действия, которые были совершены на временно оккупированных территориях. Ознакомиться с пояснительной запиской, сравнительной таблицей и текстом самого законопроекта можно здесь.

Сейчас будущий закон отправили на рассмотрение местным органам власти, профильным экспертам, судебным органам, прокуратуре и другим ведомствам. После получения всех рекомендаций проект будет направлен в Верховную Раду.

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Дарья Мостовая

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