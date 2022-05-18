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В НАТО не исключают, что Украина может отвоевать у оккупантов Крым и весь Донбасс – CNN

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 22:14
В НАТО не исключают, что Украина может отвоевать у оккупантов Крым и весь Донбасс – CNN - Фото
В Крыму около Ласточкиного гнезда (фото - ЕРА)

В ближайшие недели в НАТО не ожидают крупных успехов на поле боя ни для агрессора-России, ни для Украины, однако считают, что последняя способна отвоевать оккупированные россиянами Донбасс и Крым. Об этом со ссылкой на слова анонимного военного представителя НАТО, знакомого с разведданными, пишет CNN.

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"Я думаю, что какое-то время мы будем в тупике", – сказал чиновник.

По его словам, текущая дискуссия в НАТО заключается в том, что "импульс" в противостоянии "значительно" сместился в пользу Украины, и дебаты в кругах Альянса о том, возможно ли, чтобы Украина вернула себе Крым и захваченные Россией территории Донбасса, "уже завершены".

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"Я думаю, что они могли бы [отвоевать Крым и Донбасс], да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать сражаться, думаю, да", - сказал представитель НАТО.

При этом он усомнился, "должны ли они на самом деле драться за возвращение своей территории", намекая на некую, как пишет CNN, "возможную негативную реакцию местного населения в некоторых из этих районов".

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Евгений Пилипенко
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