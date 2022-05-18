В НАТО не исключают, что Украина может отвоевать у оккупантов Крым и весь Донбасс – CNN

В ближайшие недели в НАТО не ожидают крупных успехов на поле боя ни для агрессора-России, ни для Украины, однако считают, что последняя способна отвоевать оккупированные россиянами Донбасс и Крым. Об этом со ссылкой на слова анонимного военного представителя НАТО, знакомого с разведданными, пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я думаю, что какое-то время мы будем в тупике", – сказал чиновник.

По его словам, текущая дискуссия в НАТО заключается в том, что "импульс" в противостоянии "значительно" сместился в пользу Украины, и дебаты в кругах Альянса о том, возможно ли, чтобы Украина вернула себе Крым и захваченные Россией территории Донбасса, "уже завершены".

Читайте также: Война закончится к концу года, мы вернем себе Крым и Донбасс – Буданов

"Я думаю, что они могли бы [отвоевать Крым и Донбасс], да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать сражаться, думаю, да", - сказал представитель НАТО.

При этом он усомнился, "должны ли они на самом деле драться за возвращение своей территории", намекая на некую, как пишет CNN, "возможную негативную реакцию местного населения в некоторых из этих районов".

В апреле министр обороны Британии Уоллес заявил, что Россию надо выгнать и из Крыма.

17 мая советник главы ОП Арестович заявил, что россияне якобы "посыпались" и готовы изменить политическую позицию по НАТО и Крыму.

Ранее он сказал о деоккупации Крыма: "Мы готовы, но за Крым Россия может ударить ядерным оружием".

Слушайте перехват: Коллаборанты из Херсона планируют бежать в Крым, работать официантами и вышибалами

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.