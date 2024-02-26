В НГУ заявили о частичном захвате Ивановского. ВСУ: Уточняем, преимущества РФ переменчивы

Илья Евлаш (Фото: Скриншот)

Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной, враг захватил восточную окраину населенного пункта Ивановское и продолжает удерживать там позиции. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, полковник Сергей Сидорин. В ВСУ сообщили LIGA.net, что данная информация нуждается в уточнении.

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По словам Сидорина, противник наращивает свои усилия по проведению наступательных действий на Часов Яр. Свое продвижение россияне сопровождают применением авиации. Самыми горячими точками остаются Ивановское и территория южнее села Богдановка.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сообщил в комментарии LIGA.net, что информация о частичном успехе оккупантов под Ивановским нуждается в уточнении.

"Там идут тяжелые бои, враг постоянно пытается продвинуться и получить преимущество. Но эти преимущества переменчивы, потому что высоты время от времени переходят под контроль то РФ, то ВСУ", – сказал Евлаш.

Он отметил, что противник продолжает применять свои штурмовые группы, в частности в направлении Часового Яра. Также оккупанты давят по флангам в районах Ивановского и Богдановки и активизировали наступательные действия вблизи Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

По словам Евлаша, в целях восстановления своего утраченного положения россияне используют тактику штурмовых групп, которые под прикрытием артиллерии и беспилотников пытаются пробить украинскую оборону, однако все атаки РФ удалось отразить.

22 февраля Евлаш заявил, что в районе Бахмута россияне пытаются занять рубеж по реке Северский Донец.

26 февраля в Генштабе сообщили, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. На Бахмутском направлении ВСУ отразили восемь атак россиян.

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