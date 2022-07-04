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В Николаевской области ВСУ ударили по двум российским складам боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 02:33
В Николаевской области ВСУ ударили по двум российским складам боеприпасов - Фото
Фото: ВСУ

3 июля в Николаевской области Вооруженные Силы Украины ударили по двум российским складам боеприпасов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Военные характеризуют ситуацию на южном направлении как динамичную и напряженную.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары, вести артиллерийские обстрелы, но не имеют успеха и продвижения на запад, а также обустраивают позиции для отступления.

В Херсонской области бойцы ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожили беспилотник "Орлан-10".

По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевской области ВСУ нанесли авиационный и ракетный удары. Есть подтверждение ликвидации одного склада, остальные результаты доразведываются.

За сутки подтвержденные потери противника на юге составили: 47 оккупантов, две самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также три единицы бронированной техники.

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Наталия Медведева
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потери врага
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