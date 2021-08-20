В ОП назвали причину вызова Кличко на заседание СНБО: увольнять не планировали

Причиной вызова мэра Киева Виталия Кличко на заседание Совета нацбезопасности и обороны была необходимость обсудить состояние исторических памятников и объектов наследия в столице. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, на заседании СНБО не планировали рассматривать вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА, хотя "это было бы обоснованное решение".

"Однако на заседание СНБО господина Кличко пригласили для профессионального обсуждения иных вопросов. Главное, от всех представителей исполнительной вертикали на местах – а это государственные администрации, в том числе киевская городская – в течение месяца ожидается полный отчет о состоянии исторических памятников и объектов наследия на соответствующих территориях", – сказал Подоляк.

В частности СНБО интересует, какие объекты требуют специальных решений и действительного взятия под защиту, а какие объекты уже под угрозой и почему историческое наследие находится постоянно под угрозой.

"Это направление будет теперь тщательно отработано в связи с непрекращающимся разрушением объектов исторического наследия – прежде всего, в Киеве. И очевидно, что столичные менеджеры не справляются с модерацией этих процессов..." – сказал Подоляк.

Вместе с тем источник НВ в окружении президента Владимира Зеленского сообщил, что на заседании планировали озвучить решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

"После снесения очередного исторического здания (усадьба Барбана -ред.) сегодня ночью это вполне возможный сценарий [увольнение Кличко], с 90% вероятностью", — сообщил он.

В пресс-службе Кличко изданию сообщили, что не владеют информацией по поводу его возможного увольнения.

Кличко, как известно, не придет на заседание СНБО. Он, по его словам, находится в командировке в Черниговской области. По информации Бабеля, в заседании примет участие его заместитель Николай Поворозник.

Сегодня в центре Киева на ул. Обсерваторная 6 начался снос здания XIX века, известного как "дом Барбана". Объект находится в охраняемой зоне культурного наследия. После начала демонтажа здания местные жители перекрыли дорогу возле него. В КГГА сообщили, что администрация города "разбирается в документах". Полиция рассматривает открытие производства по факту конфликта между застройщиком и активистами.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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