В парламенте Словакии облили водой флаг Украины. Глава МИД принес извинения – видео

В парламенте Словакии один из депутатов во время попытки заблокировать трибуну облил водой флаг Украины, сообщает издание Hospodárske noviny. Украинское посольство в Facebook потребовало извинений. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, который как раз с официальным визитом находится в Украине, осудил в Facebook действия словацкого депутата.

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Конфликт между депутатами произошел во время обсуждения оборонного соглашения Словакии с США.

Депутаты ультраправой партии Народная партия Наша Словакия (ĽSNS), которая выступает против соглашения, Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, развернув словацкий флаг.

После этого представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк, поддерживающие подписание соглашения с США, подошли к трибуне и развернули флаг Украины. Тогда Медвецкий схватил бутылку и начал поливать водой Жияка, а также украинский флаг.

На помощь депутатам ĽSNS пришли соратники по партии Марек Котлеба и Станислав Мизик. Они сорвали украинский флаг, а также медицинскую маску с лица депутата Жияка.

СПРАВКА. Как сообщает Hospodárske noviny, Андрей Медвецкий в прошлом был дважды судим. Он избил мужчину и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Станислав Мизик, по данным издания, в прошлом обвинялся в антисемитизме из-за поста в Facebook. Однако Верховный суд оправдал его, так как не удалось доказать, что именно он опубликовал пост. Одним из аргументов защиты Мизика было то, что он не умеет работать с компьютером. Марек Котлеба был оштрафован на 500 евро в 2011 году за то, что продавал в магазине одежду с нацистской символикой.

В посольстве Украины в Словакии осудили "недостойное обращение с флагом Украины". "Осуждаем и требуем извинений!" – заявили в посольстве.

После этого в Facebook главы МИД Словакии Ивана Корчка появилась запись с извинениями.

"Несколько недель истерики и запугивания людей из-за договора об обороне с США превратились в восстание оппозиции и экстремистов в парламенте. Очень сложно отличить, кто из них кто... Мне жаль и еще больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим свои извинения дипломатическим образом", – написал Корчок.

3 февраля Украина и Словакия договорились о тестовом увеличении гарантированных мощностей для физического импорта природного газа из Европы до 42 млн куб. м в сутки.

7 февраля словацкий министр обороны Ярослав Надь заявил, что власти Словакии находятся в тесном контакте с правительством Украины, "чтобы наша помощь была максимально адресной", – и готовы помогать частям и штабам Вооруженных Сил Украины как консультациями, так и "практической помощью".

Вадим Ребрина

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